У Чернівцях підпалили синагогу

фото: Міхаель Бродський

У міста сталась пожежа у Садгірській синагозі. Підозрюваного у підпалі уже затримано

Про це повідомив у Телеграмі посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає RegioNews.

"Сьогодні у Садгірській синагозі у Чернівцях здійснено підпал… Ніхто не постраждав, але приміщенню синагоги завдано шкоди", – йдеться у повідомленні.

Дипломат зазначив, що, за попередньою інформацією, підпалювач має психічне захворювання. Його затримали правоохоронці.

Садгірська синагога – одна з найстаріших та найвідоміших єврейських святинь Чернівців. Вона розташована в історичному районі Садгора і була заснована у ХІХ столітті.

Як повідомлялось, у Чернівцях горів автомобіль, у якому перебували батько з дитиною. Внаслідок пожежі, автомобіль було повністю знищено.