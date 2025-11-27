У Чернівцях підпалили синагогу
У міста сталась пожежа у Садгірській синагозі. Підозрюваного у підпалі уже затримано
Про це повідомив у Телеграмі посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає RegioNews.
"Сьогодні у Садгірській синагозі у Чернівцях здійснено підпал… Ніхто не постраждав, але приміщенню синагоги завдано шкоди", – йдеться у повідомленні.
Дипломат зазначив, що, за попередньою інформацією, підпалювач має психічне захворювання. Його затримали правоохоронці.
Садгірська синагога – одна з найстаріших та найвідоміших єврейських святинь Чернівців. Вона розташована в історичному районі Садгора і була заснована у ХІХ столітті.
Як повідомлялось, у Чернівцях горів автомобіль, у якому перебували батько з дитиною. Внаслідок пожежі, автомобіль було повністю знищено.
