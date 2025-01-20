В Черновцах горел автомобиль, в котором находились отец с ребенком

фото: ГУ ГСЧС в Черновицкой области

20 января в Черновцах во время движения загорелся автомобиль

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черновицкой области, передает RegioNews .

По информации ГСЧС, во время движения автомобиля ВАЗ-2106 возникло его возгорание, в результате которого водитель осуществил остановку и вызвал чрезвычайных ситуаций.

На место происшествия прибыл очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и ликвидировал пожар на площади в 4 квадратных метра.

"В этот момент папа вез ребенка в садик", - отметила пресс-секретарь областного ведомства Мирослава Иванчук.

В результате пожара, автомобиль был полностью уничтожен.

Напомним, в конце декабря в городе Буча Киевской области в результате пожара повреждены пять автомобилей.