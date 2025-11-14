10:17  14 ноября
14 ноября 2025, 10:46

На Буковине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяты две промышленные линии

14 ноября 2025, 10:46
Фото: БЭБ
В Черновицкой области разоблачена масштабная схема незаконного изготовления и сбыта сигарет. Подпольное производство табачных изделий действовало в Полтавской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе шести санкционированных обысков правоохранители изъяли две промышленные линии для производства сигарет, станки для обработки табака, более 38 тонн табачного сырья и около 240 тыс. пачек контрафактной продукции ориентировочной стоимостью около 20 млн грн.

По данным следствия, группа из 14 человек организовала производство сигарет без лицензий и марок акцизного налога, используя ферментированный табак и специальное оборудование для массового выпуска. Готовую продукцию сбывали теневыми каналами по всей Украине, а доходы инвестировали в покупку недвижимости и автомобилей.

В ходе обысков также изъяли паллеты с полиграфической продукцией для упаковки, табачную бумагу и упаковочную пленку, марки акцизного налога, черновые записи, мобильные телефоны, аппаратный кошелек для криптовалюты и наличные в разных валютах на сумму, эквивалентную около 3,7 млн грн. Примерная общая стоимость изъятого оборудования и готовой продукции составляет около 47 млн грн.

Следователи квалифицируют действия участников по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 209 УК (незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров и легализация доходов, полученных преступным путем). Продолжаются следственные действия и установление всех лиц, причастных к организации, финансированию и сбыту незаконно изготовленных табачных изделий.

В Черновицкой области разоблачили теневую табачную фабрику

Напомним, ранее на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.

