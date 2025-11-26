Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили незаконну схему з вирощування та переробки тютюну, яку організував керівник одного з агропідприємств

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чернівецька обласна прокуратура повідомила йому про підозру за фактами незаконного виготовлення та зберігання підакцизної продукції, що кваліфікується за ч. 1 і ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що підозрюваний задіяв як власні, так і орендовані земельні ділянки на території Дністровського району. Навесні він засіяв поля тютюном, а наприкінці літа та на початку осені організував збір урожаю. Після цього було налагоджено повний підпільний виробничий цикл.

Для цього чоловік встановив 12 контейнерних сушарок та облаштував приміщення для очищення, сортування, пресування і фасування тютюнового листя. Готову продукцію зберігали у складських приміщеннях, які також перебували у його користуванні.

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво у вересні під час спільних слідчих дій. У результаті обшуків було вилучено понад 25 тонн тютюнової сировини, промислове обладнання, сушильні конструкції та спеціальну техніку. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого майна становить близько 30 мільйонів гривень.

Наразі на вилучену продукцію та обладнання накладено арешт. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих співучасників та канали збуту нелегально виготовленого тютюну, а також з'ясовують обсяг збитків, завданих державному бюджету.

