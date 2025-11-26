На границе с Румынией пресекли попытку незаконного экспорта более 180 тонн сои
В ходе таможенного контроля в пункте пропуска "Вадул-Сирет – Викшаны" обнаружили попытку незаконного экспорта соевых бобов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
Экспорт осуществляло украинское сельхозпредприятие железнодорожным транспортом на основании соответствующего контракта и документов для таможенного оформления.
В ходе анализа декларации таможенники решили провести дополнительную проверку. Взвешивание вагонов показало, что фактический нетто-вес груза превышает задекларированный на 181,7 тонны.
Стоимость товара, который пытались экспортировать незаконно – около 2,4 млн гривен.
По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандой 30 тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.