В ходе таможенного контроля в пункте пропуска "Вадул-Сирет – Викшаны" обнаружили попытку незаконного экспорта соевых бобов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Экспорт осуществляло украинское сельхозпредприятие железнодорожным транспортом на основании соответствующего контракта и документов для таможенного оформления.

В ходе анализа декларации таможенники решили провести дополнительную проверку. Взвешивание вагонов показало, что фактический нетто-вес груза превышает задекларированный на 181,7 тонны.

Стоимость товара, который пытались экспортировать незаконно – около 2,4 млн гривен.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

