Фото: ГНСУ

Ночью 9 ноября в пункте пропуска "Дяковцы" во время осмотра микроавтобуса, следовавшего в Румынию, пограничники обнаружили коробки со старинными книгами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина, 62-летний украинец, вез в соседнюю страну передачи для соотечественников, проживающих за границей.

В багажном отделении микроавтобуса нашли 25 изданий, опубликованных в конце XIX – начале XX века. Многие книги имеют печати, которые могут свидетельствовать об их происхождении из библиотечных фондов и потенциальной историко-культурной ценности.

Находку изъяли для проведения экспертизы. Таможенники составили соответствующий протокол.

Напомним, ранее на Буковине пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз из Украины двух старинных самоваров, датированных XIX веком.