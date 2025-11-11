На кордоні з Румунією затримали мікроавтобус із 25 старовинними книгами

Фото: ДПСУ

Вночі 9 листопада у пункті пропуску "Дяківці" під час огляду мікроавтобуса, який прямував до Румунії, прикордонники виявили коробки зі старовинними книгами

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік, 62-річний українець, віз до сусідньої країни передачі для співвітчизників, які проживають за кордоном.

У багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 25 видань, надрукованих наприкінці XIX – на початку XX століття. Багато книг мають печатки, що можуть свідчити про їхнє походження з бібліотечних фондів і потенційну історико-культурну цінність.

Знахідку вилучили для проведення експертизи. Митники склали відповідний протокол.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню з України двох старовинних самоварів, датованих XIX століттям.