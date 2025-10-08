Фото: Черновицкий пограничный отряд

В пункте пропуска "Красноильск" пограничники совместно с таможенниками остановили попытку незаконного вывоза из Украины двух старинных самоваров

Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.

6 октября микроавтобусом к границе прибыл 61-летний гражданин Греции. Во время осмотра авто среди его вещей обнаружили два самовара 1870 выпуска с клеймом завода-производителя.

Находки могут представлять историческую ценность и подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".

Самовары изъяли в установленном порядке.

Напомним, из Украины в Польшу пытались вывезти икону XVII века стоимостью более миллиона гривен. Специалисты подтвердили, что образ с изображением св. апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью.