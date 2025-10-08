11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 12:16

На Буковине предотвратили вывоз из Украины двух старинных самоваров, датированных XIX веком

08 октября 2025, 12:16
Фото: Черновицкий пограничный отряд
В пункте пропуска "Красноильск" пограничники совместно с таможенниками остановили попытку незаконного вывоза из Украины двух старинных самоваров

Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.

6 октября микроавтобусом к границе прибыл 61-летний гражданин Греции. Во время осмотра авто среди его вещей обнаружили два самовара 1870 выпуска с клеймом завода-производителя.

Находки могут представлять историческую ценность и подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".

Самовары изъяли в установленном порядке.

Напомним, из Украины в Польшу пытались вывезти икону XVII века стоимостью более миллиона гривен. Специалисты подтвердили, что образ с изображением св. апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
