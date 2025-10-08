На Буковине предотвратили вывоз из Украины двух старинных самоваров, датированных XIX веком
В пункте пропуска "Красноильск" пограничники совместно с таможенниками остановили попытку незаконного вывоза из Украины двух старинных самоваров
Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд, передает RegioNews.
6 октября микроавтобусом к границе прибыл 61-летний гражданин Греции. Во время осмотра авто среди его вещей обнаружили два самовара 1870 выпуска с клеймом завода-производителя.
Находки могут представлять историческую ценность и подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".
Самовары изъяли в установленном порядке.
