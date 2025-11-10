19:59  10 листопада
10 листопада 2025, 19:45

Соцдопомога від шахраїв: на Буковині аферисти "нажилась" на людях, які сподівались на допомогу від благодійного фонду

10 листопада 2025, 19:45
Фото: Нацполіція
На Буковині жінка стала жертвою шахраїв. Це сталось після того, як аферисти розмістили фейкове оголошення в соцмережі

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 48-річна жителька села Білоусівка. Жінка розповіла, що в одній із соцмереж знайшла оголошення про можливість отримання грошової допомоги від нібито благодійного фонду.

Вона перейшла за посиланням та ввела свої банківські дані. Згодом з її картки списали 46 тисяч гривень. Кошти були перераховані на невідомі банківські рахунки. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Поліція Чернівецької області закликає громадян бути обачними та не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити персональні дані на сторонніх ресурсах. Пам’ятайте: оформлення будь-якої державної чи благодійної допомоги здійснюється лише через офіційні сайти та державні сервіси", - закликають поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

