Фото: Нацполиция

Аферисты часто пользуются схемой "звонок из банка". На этот раз из-за этой схемы жительница Буковины потеряла более 60 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

55-летняя местная жительница обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомый и представился представителем банка. Под предлогом "помощи в защите счета" он узнал персональные данные женщины. Впоследствии мошенник снял с ее карточки почти 67 тысяч гривен. Деньги были перечислены на неизвестные реквизиты.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.