15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 22:25

Довірилась незнайомцю: на Буковині псевдобанкір вкрав у жінки гроші

28 жовтня 2025, 22:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аферисти часто користуються схемою "дзвінок із банку". На цей раз через цю схему жителька Буковини втратила понад 60 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

55-річна місцева жителька звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував незнайомий і представився представником банку. Під приводом "допомоги в захисті рахунку" він дізнався персональні дані жінки. Згодом шахрай зняв з її картки майже 67 тисяч гривень. Гроші були перераховані на невідомі реквізити.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Чернівецька область
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах
28 жовтня 2025, 23:00
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю: фахівці пояснили, що сталося
28 жовтня 2025, 22:55
У ЗСУ спростували заяви Росії про нібито оточення Куп’янська
28 жовтня 2025, 22:31
В Україні можуть виникнути проблеми з опаленням: енергоексперт назвав міста
28 жовтня 2025, 22:18
Міжнародні партнери допомагають Харківщині готуватися до опалювального сезону
28 жовтня 2025, 21:59
Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті
28 жовтня 2025, 21:58
У Херсоні судили багатодітну матір, яка працювала на росіян
28 жовтня 2025, 21:55
Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої, — Сили оборони
28 жовтня 2025, 21:51
Труханову вручили підозру просто на парковці: ЗМІ назвали причину
28 жовтня 2025, 21:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »