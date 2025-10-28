Фото: Нацполіція

Аферисти часто користуються схемою "дзвінок із банку". На цей раз через цю схему жителька Буковини втратила понад 60 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

55-річна місцева жителька звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував незнайомий і представився представником банку. Під приводом "допомоги в захисті рахунку" він дізнався персональні дані жінки. Згодом шахрай зняв з її картки майже 67 тисяч гривень. Гроші були перераховані на невідомі реквізити.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.