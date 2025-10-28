Довірилась незнайомцю: на Буковині псевдобанкір вкрав у жінки гроші
Аферисти часто користуються схемою "дзвінок із банку". На цей раз через цю схему жителька Буковини втратила понад 60 тисяч гривень
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
55-річна місцева жителька звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував незнайомий і представився представником банку. Під приводом "допомоги в захисті рахунку" він дізнався персональні дані жінки. Згодом шахрай зняв з її картки майже 67 тисяч гривень. Гроші були перераховані на невідомі реквізити.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.