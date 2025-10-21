На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Чоловік знайшов інформацію про надання допомоги в перетині кордону в одному з телеграм-каналів. До протиправної діяльності був залучений громадянин Молдови, який у визначений час на власному автомобілі мав довезти "клієнта" до кордону та вказати подальший маршрут руху", – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з затриманими охоронці кордону дізналися, що житель Полтавської області 1998 року народження за нелегальний перехід до сусідньої країни погодився заплатити 8 тисяч доларів США.

Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Буковині заступник мера допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон. Вартість послуг становила 7000 доларів з особи.