На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови
Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали порушників на ділянці відділу «Сокиряни»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Чоловік знайшов інформацію про надання допомоги в перетині кордону в одному з телеграм-каналів. До протиправної діяльності був залучений громадянин Молдови, який у визначений час на власному автомобілі мав довезти "клієнта" до кордону та вказати подальший маршрут руху", – йдеться у повідомленні.
Під час спілкування з затриманими охоронці кордону дізналися, що житель Полтавської області 1998 року народження за нелегальний перехід до сусідньої країни погодився заплатити 8 тисяч доларів США.
Тепер йому доведеться сплатити штраф.
