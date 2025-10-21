11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 12:25

На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови

21 жовтня 2025, 12:25
фото: ДПСУ
Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали порушників на ділянці відділу «Сокиряни»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Чоловік знайшов інформацію про надання допомоги в перетині кордону в одному з телеграм-каналів. До протиправної діяльності був залучений громадянин Молдови, який у визначений час на власному автомобілі мав довезти "клієнта" до кордону та вказати подальший маршрут руху", – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з затриманими охоронці кордону дізналися, що житель Полтавської області 1998 року народження за нелегальний перехід до сусідньої країни погодився заплатити 8 тисяч доларів США.

Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Буковині заступник мера допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон. Вартість послуг становила 7000 доларів з особи.

Молдова Буковина Чернівецька область втеча за кордон ДПСУ відео
На Харківщині працюватиме "гаряча лінія" на тему "Підприємництво та податкова система"
21 жовтня 2025, 13:48
Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві
21 жовтня 2025, 13:38
ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"
21 жовтня 2025, 13:19
У Києві п'яний експрокурор збив жінку на смерть: справу передано до суду
21 жовтня 2025, 13:06
У ДБР прокоментували розслідування стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК
21 жовтня 2025, 12:44
П'ять потерпілих і роки домагань: ексдиректору "Молодого театру" повідомили про підозру
21 жовтня 2025, 12:32
На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку
21 жовтня 2025, 11:59
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
21 жовтня 2025, 11:45
Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту: заява Зеленського та лідерів Європи
21 жовтня 2025, 11:44
