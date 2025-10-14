8500 євро за похід до Румунії: на Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
Чернівецькі прикордонники затримали порушників «на гарячому»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що житель Івано-Франківської області 1997 року народження готує незаконне переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.
"У визначений час організатор незаконної оборудки на власному автомобілі повіз "клієнта" до кордону, а далі мав вказати маршрут руху до сусідньої країни. Однак правоохоронці зупинили автомобіль неподалік кордону та затримали водія з пасажиром", – йдеться у повідомленні.
За переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску організатор схеми отримав грошову винагороду в розмірі 8500 євро.
Переправнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
