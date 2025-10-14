11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 13:29

8500 євро за похід до Румунії: на Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

14 жовтня 2025, 13:29
фото: ДПСУ
Чернівецькі прикордонники затримали порушників «на гарячому»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що житель Івано-Франківської області 1997 року народження готує незаконне переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.

"У визначений час організатор незаконної оборудки на власному автомобілі повіз "клієнта" до кордону, а далі мав вказати маршрут руху до сусідньої країни. Однак правоохоронці зупинили автомобіль неподалік кордону та затримали водія з пасажиром", – йдеться у повідомленні.

За переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску організатор схеми отримав грошову винагороду в розмірі 8500 євро.

Переправнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон. За свої послуги він брав 13 000 євро з особи.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
