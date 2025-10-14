8500 євро за похід до Румунії: на Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що житель Івано-Франківської області 1997 року народження готує незаконне переправлення до Румунії чоловіка призовного віку.

"У визначений час організатор незаконної оборудки на власному автомобілі повіз "клієнта" до кордону, а далі мав вказати маршрут руху до сусідньої країни. Однак правоохоронці зупинили автомобіль неподалік кордону та затримали водія з пасажиром", – йдеться у повідомленні.

За переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску організатор схеми отримав грошову винагороду в розмірі 8500 євро.

Переправнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон. За свої послуги він брав 13 000 євро з особи.