15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 19:03

Українку затримали на кордоні з майже $1 млн під капотом авто

09 жовтня 2025, 19:03
Фото: ДМС
Працівники Чернівецької митниці запобігли спробі незаконного вивезення з України майже мільйона доларів готівкою

Про це повідомляє ДМС України, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 жовтня у пункті пропуску "Порубне – Сірет" на кордоні з Румунією. Автомобілем керувала громадянка України, яка прямувала за межі країни.

Під час огляду транспортного засобу митники виявили у моторному відсіку спеціально обладнаний сховок. У ньому знаходилися валютні цінності – 970 тисяч доларів США, що за офіційним курсом НБУ становить понад 40 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, тайник був виготовлений спеціально для приховування готівки від контролю.

Майже мільйон доларів сховали під капотом автомобіля

Посадовці Чернівецької митниці задокументували факт порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Автомобіль разом із грошима вилучено у встановленому порядку.

Окрім адміністративного провадження, матеріали справи буде скеровано до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області для перевірки наявності ознак кримінального правопорушення. Правоохоронці з'ясовують походження вилучених коштів та можливу причетність інших осіб до цієї спроби незаконного переміщення валюти.

Нагадаємо, на Буковині митники запобігли спробі вивезення з країни цінних історичних предметів. Під час огляду мікроавтобуса громадянина Греції виявили два старовинні самовари 1870 року з клеймом заводу-виробника.

Чернівці митниця незаконна діяльність валюта авто долари
