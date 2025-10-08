На Буковині запобігли вивезенню з України двох старовинних самоварів, датованих XIX століттям
У пункті пропуску "Красноїльськ" прикордонники спільно з митниками зупинили спробу незаконного вивезення з України двох старовинних самоварів
Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін, передає RegioNews.
6 жовтня мікроавтобусом до кордону прибув 61-річний громадянин Греції. Під час огляду авто серед його речей виявили два самовари 1870 року випуску з клеймом заводу-виробника.
Знахідки можуть становити історичну цінність і підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
Самовари вилучили у встановленому порядку.
Нагадаємо, з України до Польщі намагались вивезти ікону XVII століття вартістю понад мільйон гривень. Фахівці підтвердили, що образ із зображенням св. апостолів Петра і Павла є музейною та історично-культурною цінністю.