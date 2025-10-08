Фото: Чернівецький прикордонний загін

У пункті пропуску "Красноїльськ" прикордонники спільно з митниками зупинили спробу незаконного вивезення з України двох старовинних самоварів

Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін, передає RegioNews.

6 жовтня мікроавтобусом до кордону прибув 61-річний громадянин Греції. Під час огляду авто серед його речей виявили два самовари 1870 року випуску з клеймом заводу-виробника.

Знахідки можуть становити історичну цінність і підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Самовари вилучили у встановленому порядку.

Нагадаємо, з України до Польщі намагались вивезти ікону XVII століття вартістю понад мільйон гривень. Фахівці підтвердили, що образ із зображенням св. апостолів Петра і Павла є музейною та історично-культурною цінністю.