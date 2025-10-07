11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 11:57

Из Украины пытались вывезти икону XVII века стоимостью более миллиона гривен

07 октября 2025, 11:57
Фото: Гостаможслужба
В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники обнаружили у украинца старинную икону, которую он перевозил из Польши без декларирования

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Работа "Евангельская сцена", написанная швейцарским художником Андреасом Аспером в начале XVII века, была среди личных вещей мужчины в микроавтобусе Volkswagen Crafter.

Для проверки икону направили на экспертизу в Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове. Специалисты подтвердили, что образ с изображением св. апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью. Подлинность иконы указывают также подпись автора в нижнем правом углу и надпись на обороте.

Примерная стоимость иконы – 25 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одесской области таможенники пресекли попытку вывоза в Болгарию двух старинных книг без декларирования и необходимых разрешений. Эти книги могли принадлежать фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Михаила Грушевского – одной из старейших библиотек Одессы, основанной в 1875 году.

Львовская область таможенники вывоз икона таможня
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58
Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09
В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50
В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
07 октября 2025, 13:48
В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории
07 октября 2025, 13:40
В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
