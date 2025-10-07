Фото: Гостаможслужба

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники обнаружили у украинца старинную икону, которую он перевозил из Польши без декларирования

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Работа "Евангельская сцена", написанная швейцарским художником Андреасом Аспером в начале XVII века, была среди личных вещей мужчины в микроавтобусе Volkswagen Crafter.

Для проверки икону направили на экспертизу в Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове. Специалисты подтвердили, что образ с изображением св. апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью. Подлинность иконы указывают также подпись автора в нижнем правом углу и надпись на обороте.

Примерная стоимость иконы – 25 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одесской области таможенники пресекли попытку вывоза в Болгарию двух старинных книг без декларирования и необходимых разрешений. Эти книги могли принадлежать фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Михаила Грушевского – одной из старейших библиотек Одессы, основанной в 1875 году.