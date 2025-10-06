На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ввечері з України до Молдови прямував громадянин Польщі 1964 року народження. Чоловік рухався на легковому автомобілі з номерними знаками, які належать одній з Польських дипломатичних установ, сподіваючись, що охоронці кордону не стануть оглядати авто.

Під час огляду автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці виявили в салоні та багажному відділенні транспортного засобу ящики з сигаретами без марок акцизного податку.

"Всього було виявлено та вилучено близько 6,7 тисяч пачок сигарет на загальну суму понад 970 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

