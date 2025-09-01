На Буковине пограничники разоблачили креативных контрабандистов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Делочки решили прибегнуть к уловкам, и сначала в границу отправили для определения присутствия пограничных нарядов лиц с пустыми пакетами, имитируя попытку перемещения товаров. А за ними начала двигаться следующая группа, уже с полными пакетами", – говорится в сообщении.

Однако пограничники разоблачили замысел злоумышленников. Во время задержания нарушители покидали свои ноши и прибегли к бегству. Пограничники задержали одного из них.

На месте происшествия пограничники обнаружили 4 пустых ящика и 4 ящика с сигаретами без марок акцизного налога. Всего 2 тысяч пачек на общую сумму около 115 тысяч гривен.

Напомним, в августе на Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию. Теперь туристу грозит штраф.