Фото: pixabay

У Чернівцях повідомили про підозру місцевому забудовнику, який через шахрайську схему завдав громадянам збитків на понад 13 млн грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник будівельної компанії організував масштабну рекламну кампанію та демонстрував проєкти таунхаусів і квартир. Потенційних покупців возили на екскурсії до будівельних майданчиків, де частину робіт виконували лише для створення ілюзії реального будівництва.

Насправді забудовник не мав жодних дозвільних документів на землю та пропонував інвесторам підписувати прості договори без нотаріального посвідчення та реєстрації права власності. Житло інвестори так і не отримали, хоча гроші вже сплатили. Сума завданих людям збитків оцінюється в понад 13 млн грн.

Забудовнику інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). На його майно накладений арешт.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 6 млн грн застави.

Слідчі продовжують встановлювати коло постраждалих від афери.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.