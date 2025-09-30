15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 21:40

На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду

30 вересня 2025, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Розслідування смертельного побиття 27-річної жительки Глибоки завершено, обвинувачений скерований до суду

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідчі поліції Чернівецької області завершили розслідування кримінального провадження щодо загибелі 27-річної жительки селища Глибока. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Чернівецької окружної прокуратури. Обвинувачення пред’явлено 19-річному знайомому потерпілої. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя, що спричинило смерть жінки (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 5 квітня 2025 року потерпіла та обвинувачений провели день у Чернівцях, відвідуючи кілька закладів відпочинку. Пізніше, близько опівночі, між ними виник конфлікт. Під час сварки молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс жінці численні удари. Постраждалу госпіталізували у критичному стані, вона не прийшла до тями і померла 10 квітня.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став набряк та набухання речовини головного мозку, яке стало наслідком закритої внутрішньочерепної травми. Фахівці підтвердили прямий причинно-наслідковий зв’язок між травмою та смертю потерпілої. Під час досудового розслідування проведено понад 30 судово-медичних та спеціальних експертиз, включно з оцінкою психічного стану обвинуваченого, який визнаний осудним.

30 вересня 2025 року обвинувальний акт направлено до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, і в разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького районного управління поліції.

Раніше повідомлялося про випадок шахрайства на Житомирщині, коли жінка втратила 7 тисяч гривень, намагаючись допомогти подрузі. 27-річна жителька Житомира отримала у соцмережі повідомлення від подруги з проханням терміново позичити гроші.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд кримінал смерть Чернівці Буковина Побиття травма
На Рівненщині чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця
30 вересня 2025, 21:20
Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції
30 вересня 2025, 18:55
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Рівненщині чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця
30 вересня 2025, 21:20
На Миколаївщині викрито незаконне виробництво питної води – збитки перевищили 120 млн грн
30 вересня 2025, 21:04
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
30 вересня 2025, 20:50
Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном
30 вересня 2025, 20:20
Ворожа атака на Дніпро: 28 постраждалих, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина
30 вересня 2025, 20:01
На Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків: потерпілі у лікарні
30 вересня 2025, 19:51
Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон
30 вересня 2025, 19:45
На Закарпатті затримали двох підозрюваних у переправленні чоловіка за 14 500€
30 вересня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »