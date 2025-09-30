Фото: соцмережі

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідчі поліції Чернівецької області завершили розслідування кримінального провадження щодо загибелі 27-річної жительки селища Глибока. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Чернівецької окружної прокуратури. Обвинувачення пред’явлено 19-річному знайомому потерпілої. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя, що спричинило смерть жінки (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 5 квітня 2025 року потерпіла та обвинувачений провели день у Чернівцях, відвідуючи кілька закладів відпочинку. Пізніше, близько опівночі, між ними виник конфлікт. Під час сварки молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс жінці численні удари. Постраждалу госпіталізували у критичному стані, вона не прийшла до тями і померла 10 квітня.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став набряк та набухання речовини головного мозку, яке стало наслідком закритої внутрішньочерепної травми. Фахівці підтвердили прямий причинно-наслідковий зв’язок між травмою та смертю потерпілої. Під час досудового розслідування проведено понад 30 судово-медичних та спеціальних експертиз, включно з оцінкою психічного стану обвинуваченого, який визнаний осудним.

30 вересня 2025 року обвинувальний акт направлено до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, і в разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького районного управління поліції.

