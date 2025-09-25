12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 15:59

У Чернівцях викрили кол-центр, який ошукав казахстанців на 70 млн грн

25 вересня 2025, 15:59
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили шахрайську схему, через яку постраждали сотні громадян Казахстану

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Чернівцях викрили шахрайський кол-центр, який завдав збитків жителям Казахстану на суму понад 70 мільйонів гривень. Його організували 29-річний місцевий житель та 40-річний громадянин Росії. Правоохоронці повідомляють, що протягом діяльності кол-центру шахраї зверталися до постраждалих від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан.

Постраждали понад 300 громадян Казахстану

Для обману вони використовували відеозв’язок із технологією діпфейку та формений одяг. Жертв змушували переказувати гроші під приводом можливих проблем із правоохоронцями та загрозою кримінальної відповідальності. За інформацією поліції, шахраї ошукали понад 300 людей, отримані кошти спрямовували на утримання кол-центру та особисті потреби.

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам

За даними слідства, лише на оренду та оснащення офісу організатори витрачали близько 2,5 мільйона гривень. Один із них протягом останніх шести місяців придбав п’ять автомобілів на отримані кошти.

Наразі про підозру повідомили шістьом учасникам схеми: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. Всіх підозрюваних взято під варту. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті викрили масштабний шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців під виглядом інвестиційного сервісу. Нові деталі розслідування вказують на причетність понад 50 осіб та складну схему привласнення коштів через фейкові криптопроєкти.

