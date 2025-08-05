Фото: Офис Генерального прокурора

Злоумышленники наладили мошенническую схему, направленную на граждан других стран, работая под прикрытием инвестиционного сервиса

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, в состав группы входило шесть организаторов и 53 наемных работника, которые работали в так называемом "колл-центре". Используя компьютерную технику, специализированное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, злоумышленники обманным путем завладевали деньгами иностранцев. Они убеждали жертв инвестировать в фиктивные криптопроекты, выдавая себя за финансовых экспертов или сотрудников банка.

В помещении работали более 50 человек

Подозреваемые получали доступ к персональным данным и банковским кабинетам пострадавших и дистанционно выводили деньги на контролируемые счета. Общая сумма ущерба превышает 2,5 миллиона гривен.

Прокуроры уже сообщили организаторам о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под арестом. Во время обысков изъяли более 350 единиц оборудования, в том числе компьютеры, серверы, видеокамеры, SIM-карты международных операторов, наличные деньги и арестованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Луцке разоблачили мошеннический колл-центр, действовавший в рамках международной схемы. Злоумышленники обманывали граждан стран Евросоюза, выдавая себя за банковских работников и инвестиционных консультантов.