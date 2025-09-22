Фото: поліція

ДТП сталася в суботу, 20 вересня, у селі Васловівці Чернівецького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Мотоцикліст на Geon X-Road 250 зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого був 43-річний чоловік. Після цього мотоцикл вдарився ще й в Opel, яким керував 43-річний водій.

У результаті зіткнення травмувалися 23-річний водій мотоцикла та його 16-річна пасажирка. Обох госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує обставини аварії.

