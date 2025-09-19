На Буковине на границе с Румынией остановили микроавтобус из 350 кг редких металлов
На границе с Румынией пресекли попытку незаконного вывоза из Украины редких металлов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В пункте пропуска "Дяковцы" пограничники вместе с таможенниками при осмотре микроавтобуса обнаружили в багажном отделении более 350 кг вольфрама, титана, германия и тантала в изделиях и в виде лома.
Необычный груз пытался вывезти в Германию 30-летний украинец. Он пояснил, что должен был доставить металлы другому украинцу, который находится за границей.
Изъятую находку отправили на экспертизу и оценку. Таможенники составили протокол.
По украинскому законодательству вывоз редких и стратегических металлов физическими лицами ограничен. Такие материалы относятся к товарам двойного использования, поэтому их можно вывозить только по разрешению Государственной службы экспортного контроля Украины.
