Фото: ГПСУ

На границе с Румынией пресекли попытку незаконного вывоза из Украины редких металлов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Дяковцы" пограничники вместе с таможенниками при осмотре микроавтобуса обнаружили в багажном отделении более 350 кг вольфрама, титана, германия и тантала в изделиях и в виде лома.

Необычный груз пытался вывезти в Германию 30-летний украинец. Он пояснил, что должен был доставить металлы другому украинцу, который находится за границей.

Изъятую находку отправили на экспертизу и оценку. Таможенники составили протокол.

По украинскому законодательству вывоз редких и стратегических металлов физическими лицами ограничен. Такие материалы относятся к товарам двойного использования, поэтому их можно вывозить только по разрешению Государственной службы экспортного контроля Украины.

Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.

Также сообщалось, что во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии в возрасте 200 млн лет.