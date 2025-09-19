Фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією припинили спробу незаконного вивезення з України рідкісних металів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

В пункті пропуску "Дяківці" прикордонники разом із митниками під час огляду мікроавтобуса знайшли в багажному відділенні понад 350 кг вольфраму, титану, германію і танталу у виробах та у вигляді лому.

Незвичний вантаж намагався вивезти до Німеччини 30-річний українець. Він пояснив, що мав доставити метали іншому українцю, який перебуває за кордоном.

Вилучену знахідку відправили на експертизу й оцінку. Митники склали протокол.

За українським законодавством, вивезення рідкісних і стратегічних металів фізичними особами обмежене. Такі матеріали належать до товарів подвійного використання, тому їх можна вивозити лише з дозволу Державної служби експортного контролю України.

Нагадаємо, раніше з України за кордон намагалися переслати поштою 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій. Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії.

Також повідомлялося, що на Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі скам’янілий скелет морської рептилії віком у 200 млн років.