На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
У пункті пропуску «Порубне» прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення смартфонів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, на автомобілі Skoda прямував 63-річний громадянин Румунії. Під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні, у відсіку для запасного колеса, правоохоронці знайшли 11 мобільних телефонів iPhone 16 Pro Max різних кольорів.
Приховані ґаджети на загальну суму 600 тисяч гривень було вилучено.
Нагадаємо, на початку вересня військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону запобігли незаконному переміщенню через державний кордон до Румунії тютюнових виробів.
