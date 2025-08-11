В Черновцах скончалась еще одна раненая в результате обстрела 12 июля

Фото: ГСЧС Буковины

До пяти человек возросло число жертв российского ракетного удара по многоквартирному дому в Черновцах, произошедшего 12 июля

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк, передает RegioNews.

По его словам, в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 71-летняя Ярослава Клипич из Снятина. Она получила тяжелые ранения при обстреле и находилась в реанимации.

Медики сделали все возможное для ее спасения, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ее муж, Василий Клипич, также пострадавший во время удара, скончался в больнице 16 июля.

"Вечная и светлая память госпожи Ярославе и всем жертвам террора московской хунты против гражданского населения. Родным и близким — мои сердечные соболезнования", — написал Запаранюк.

Напомним, 12 июля россияне атаковали Черновцы дронами и ракетой. В результате атаки, от падения обломков погибли два человека. Это 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Впоследствии в больнице скончался 74-летний мужчина.

Кроме того, 25 июля в больнице также умерла 44-летняя женщина, которая после вражеской атаки находилась в коме.