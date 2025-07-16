Удар по Черновцам: количество погибших увеличилось
В Черновцах в результате удара россиян 12 июля погиб еще один человек. Врачи пять дней боролись за жизнь человека
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Руслана Запаранюка, количество погибших в результате удара россиян по Черновцам 12 июля увеличилось. Местный житель Снятына Ивано-Франковской области скончался в больнице.
За жизнь 74-летнего мужчины врачи боролись около пяти дней. Однако спасти его из-за множественных ранений не удалось. РФ убила уже троих человек в Черновцах.
Напомним, 12 июля россияне атаковали Черновцы дронами и ракетой. В результате атаки, от падения обломков погибли два человека. Это 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
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