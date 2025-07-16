Фото: ГСЧС

В Черновцах в результате удара россиян 12 июля погиб еще один человек. Врачи пять дней боролись за жизнь человека

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Руслана Запаранюка, количество погибших в результате удара россиян по Черновцам 12 июля увеличилось. Местный житель Снятына Ивано-Франковской области скончался в больнице.

За жизнь 74-летнего мужчины врачи боролись около пяти дней. Однако спасти его из-за множественных ранений не удалось. РФ убила уже троих человек в Черновцах.

Напомним, 12 июля россияне атаковали Черновцы дронами и ракетой. В результате атаки, от падения обломков погибли два человека. Это 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.