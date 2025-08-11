У Чернівцях померла ще одна поранена внаслідок обстрілу 12 липня

Фото: ДСНС Буковини

До п'яти осіб зросла кількість жертв російського ракетного удару по багатоквартирному будинку в Чернівцях, що стався 12 липня

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк, передає RegioNews.

За його словами, в лікарні померла ще одна постраждала — 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина. Вона отримала тяжкі поранення під час обстрілу та перебувала в реанімації.

Медики зробили усе можливе для її порятунку, однак травми виявилися несумісними з життям.Її чоловік, Василь Клипич, яки й також постраждав під час удару, помер у лікарні 16 липня.

"Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення. Рідним і близьким — мої сердечні співчуття", — написав Запаранюк.

Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували Чернівці дронами та ракетою. Внаслідок атаки, від падіння уламків загинули двоє людей. Це 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Згодом у лікарні помер 74-річний чоловік.

Окрім того, 25 липня у лікарні також померла 44-річна жінка, яка після ворожої атаки перебувала в комі.