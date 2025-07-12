Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 июля атаковали область ракетой и дронами. К сожалению, в результате атаки пострадавшие и погибшие

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Руслана Запаранюка , россияне атаковали область четырьмя дронами и ракетой. К сожалению, от падения обломков погибли два человека. Это 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Еще 4 человека тяжело ранены. Также 10 получили легкие телесные повреждения. В Черновцах повреждены автомобили, административные здания, магазины, жилые дома.

Напомним, 9 июля россияне атаковали артиллерией Херсон. В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах.