Удар по Буковине: два человека погибли, за жизнь пострадавших борются врачи
Россияне в ночь на 12 июля атаковали область ракетой и дронами. К сожалению, в результате атаки пострадавшие и погибшие
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Руслана Запаранюка , россияне атаковали область четырьмя дронами и ракетой. К сожалению, от падения обломков погибли два человека. Это 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
Еще 4 человека тяжело ранены. Также 10 получили легкие телесные повреждения. В Черновцах повреждены автомобили, административные здания, магазины, жилые дома.
Напомним, 9 июля россияне атаковали артиллерией Херсон. В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах.
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