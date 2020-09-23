Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет

Ни один из кандидатов в мэры не набирает в первом туре даже 25% голосов избирателей

Ни один из кандидатов в мэры не набирает в первом туре даже 25% голосов избирателей

Фото из открытых источников

В рейтинге политических партий на местных выборах в Черновцах лидируют «Слуги народа», «Родной город», «Единая альтернатива» и «Партия черновчан».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты социологического опроса компании "РЕЙТИНГ". В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидерские позиции имеют следующие политические силы: партия "Слуга народа" – 14,2% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, партия "Родной город" – 12,2%, партия "Единая альтернатива" – 10,7%, партия Черновчан – 10,6%. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 9,0%, партию "Пропозиция" – 8,2%, партию "Батькивщина" – 7,0%, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,7%, партию "Голос" – 3,0%. Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 9%. В динамике возросла поддержка партий "Родной город", партии Черновчан, партии "Пропозиция" и партии "Единая Альтернатива". Понесли потери партии "Слуга народа" и "Батькивщина". Среди кандидатов в мэры лидерские позиции имеют Виталий Михайлишин (Ридне мисто) с показателем 22,1% среди тех, кто определился и придет на выборы, и Алексей Каспрук (Пропозиция) с рейтингом 18,9%. Еще 15,0% готовы отдать свои голоса за Николая Федорука (партия Черновчан), 11,0% – за Романа Кличука (Единая альтернатива), 10,2% – за Виталия Другановского (Слуга народа). Рейтинги других кандидатов ниже 5%. Не определились за кого будут голосовать около 14-15% опрошенных. В динамике за месяц выросла поддержка Виталия Михайлишина, Романа Кличука, Виталия Другановского. Моделирование результатов второго тура дало следующие результаты: в паре В.Другановский против А.Каспрука последний с небольшим преимуществом одержал бы победу (35% против 30%). В паре А. Каспрук против Н.Федорука, победу одержал лидер партии Черновчан (39% против 29%). В паре В.Другановский против Р.Кличука победу одержал бы кандидат от партии "Единая альтернатива" (34% против 22%), в паре Р.Кличук против Н.Федорука – последний бы победил (39% против 31%). В паре Р.Кличук против А.Каспрука нет пока явного победителя (35% против 33% в пользу кандидата от партии "Единая альтернатива"). Читайте также: Битва за Киев: стартовый приквел с многими неизвестными .

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