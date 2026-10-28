Конотоп пятые сутки без света: правительство поручило срочно возобновить электроснабжение

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В Конотопе на Сумщине пятые сутки нет электроснабжения после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры. Также правительство должно обеспечить город дизельным топливом для работы альтернативных источников питания.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Корецкий поручил Министерству энергетики и НЭК "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и возобновить подачу электроэнергии.

"Только что говорил с городским председателем Конотопа о ситуации в городе. После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город пятые сутки без света", — написал Сергей Корецкий.

По его словам, критическая инфраструктура Конотопа сейчас работает на резервных источниках питания. В городе также развернули пункты несокрушимости.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с НЭК "Укрэнерго" срочно проработать ситуацию и как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Отдельно правительство должно сегодня обеспечить Конотоп необходимым запасом дизельного горючего. Оно необходимо для работы котельной и водоканала, которые используют альтернативные источники питания.

Напомним, за сутки российские войска 50 раз обстреляли 26 населенных пунктов в 14 общинах Сумщины. Ранения получили двое мирных жителей.