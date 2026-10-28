Земли полигонов, участки у границы и оборонные закупки: суды удовлетворили иски на 60 млрд грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В 2026 году суды удовлетворили 275 исков специализированных прокуратур в сфере обороны на общую сумму 60 млрд грн. В общей сложности прокуроры подали 438 исков на 69 млрд грн, чтобы защитить интересы государства

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным ведомства, прокуроры также обеспечили фактическое исполнение судебных решений на общую сумму 95,2 млрд. грн. Из них в бюджет реально поступило 397 млн. грн.

Среди результатов работы по программе "Оборонный интерес" в Офисе генерального прокурора привели несколько примеров из разных регионов.

В Ровенской области суд признал недействительным договор относительно 30 тысяч гектаров территории, на которой расположен военный полигон, и обязал освободить эти земли.

В Одесской области предприятие обязали освободить более 443 гектаров земель обороны. Их стоимость по нормативной денежной оценке превышает 620 млн. грн.

На Волыни суд постановил истребовать 16,2 гектара земли вблизи границы с Беларусью. Стоимость участка составляет 34,5 млн. грн.

В Киеве суд удовлетворил иск о взыскании с поставщика 24 млн. грн. штрафных санкций за задержку поставки товаров для Национальной гвардии более чем на 200 дней.

В прокуратуре отмечают, что продолжают работу по защите государственных земель, военного имущества и интересов государства в сфере оборонных закупок.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.