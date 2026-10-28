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28 октября 2026, 22:56

В Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС

28 октября 2026, 22:56
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Фото: ГСЧС
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В Шосткинском районе Сумской области 28 октября во время гуманитарного разминирования погибли два работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — Александр Ковальчук и Денис Сидорич

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передает RegioNews .

Погибли майор службы гражданской защиты, начальник группы механизированного разминирования Александр Ковальчук и мастер-сержант службы гражданской защиты сапер-оператор Денис Сидорич. Оба служили в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования "Сумы" ГСЧС Украины.

"Сегодня семья спасателей переживает еще одну тяжелую потерю. На Сумщине во время гуманитарного разминирования погибли наши коллеги из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Сумы" ГСЧС Украины - майор службы гражданской защиты, начальник группы механизированного разминирования Александр Ковальчук и мастер-сержант службы гражданского Даник.

По его словам, один из саперов погиб на месте взрыва. Другого в критическом состоянии доставили в больницу, однако медики не смогли его спасти.

Александру Ковальчуку было 32 года. Более 15 лет он посвятил службе в ГСЧС. Дома его ждали жена, четырехлетний сын и родители.

Денису Сидоричу было 39 лет. Он присоединился к ГСЧС в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. У него остались жена, восьмилетний сын и родители.

Напомним, что в Сумской области в результате российских обстрелов ранены двое мирных жителей. За сутки российские войска 50 раз обстреляли 26 населенных пунктов в 14 общинах региона.

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