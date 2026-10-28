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28 октября 2026, 19:52

В Олешках разминируют маршруты для гуманитарной миссии, — Лубинец

28 октября 2026, 19:52
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Фото: Дмитрий Лубинец/телеграмм
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В районе временно оккупированных Олешек Херсонской области продолжается разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, которая должна помочь гражданскому населению. С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины, соблюдаемый сторонами

Об этом Лубинец сообщил в Телеграмме, передает RegioNews .

По его словам, подготовку миссии продолжают совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.

Работа проходит при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, чьи усилия, по словам омбудсмана, помогли сторонам достичь необходимых договоренностей и перейти к их практическому выполнению.

Разминирование маршрутов является одним из ключевых этапов подготовки. Оно должно обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в город и дальнейший выезд гражданских, желающих его покинуть.

"Продолжаем работу, ставя во главу угла жизнь и безопасность гражданских", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, стороны продолжают работать над реализацией миссии, чтобы помочь людям и обеспечить им возможность добраться до безопасной территории.

Напомним, что в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины началась гуманитарная миссия по спасению украинцев. В районе ее проведения объявили двустороннее прекращение огня.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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Херсонская область Дмитрий Лубинец маршрут Олешки гуманитарная миссия
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