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28 октября 2026, 20:11

В Киеве будут судить иностранца за ограбление в парке "Нивки"

28 октября 2026, 20:11
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Фото: полиция Киева
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В Киеве будут судить 35-летнего иностранца, обвиняемого в ограблении женщины в парке "Нивки". По данным полиции, мужчина сорвал с шеи киевлянки золотую цепочку стоимостью 60 тысяч гривен и скрылся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел в сентябре 2026 года на Берестейском проспекте. Женщина шла по парку, когда к ней подбежал незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал.

Правоохранители проработали записи с камер видеонаблюдения, проследили маршрут передвижения нападающего и установили его личность. Им оказался 35-летний иностранец, длительно проживающий в Киеве.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.

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