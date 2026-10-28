08:55  28 октября
В Хмельницком экскаватор насмерть сбил женщину на строительстве
11:41  28 октября
На Волыни столкнулись легковушка и тягач: пострадали два человека
12:55  28 октября
В больнице на Житомирщине умер новорожденный ребенок
UA | RU
UA | RU
28 октября 2026, 19:06

В Киеве руководительница компании приговорена к 8 годам за присвоение 4 млн грн

28 октября 2026, 19:06
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Руководитель частной компании, получившей 4 млн грн бюджетных средств за невыполненные работы по паспортизации малых рек и водоемов Киева, приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После получения денег женщина уехала в Россию, ее судили заочно

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в 2020 году частное общество заключило договор с коммунальным предприятием "ПЛЕСО" на выполнение комплексных инженерных услуг - паспортизацию малых рек и водоемов столицы.

Однако, как показали прокуроры в суде, работы не выполнили в полном объеме, а паспорта водных объектов не изготовили. Несмотря на это, руководительница компании на основании поддельных документов получила от коммунального предприятия 4 млн грн за эти услуги.

После этого женщина уехала в РФ. Ей заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск. Дело рассматривалось в рамках специального судебного производства.

Днепровский районный суд Киева признал обвиняемую виновной и назначил ей 8 лет лишения свободы. Суд запретил ей в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и постановил конфисковать ее имущество.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о возмещении нанесенного ущерба. На недвижимость осужденной был наложен арест.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев присвоение руководитель средства компании
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Полтавской области предстанет перед судом бывший руководитель ансамбля по обвинению в сексуальных преступлениях
28 октября 2026, 18:55
В Одессе двух агентов РФ приговорили к 15 годам за диверсию на железной дороге
28 октября 2026, 18:31
В Ровенской области будут судить троих мужчин за переправку военнообязанных за границу
28 октября 2026, 18:11
В Херсонской области руководителя фонда подозревают в продаже двух авто, ввезенных для военных
28 октября 2026, 17:55
В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Окружной дороге
28 октября 2026, 17:34
На Волыни осудили трех должностных лиц за незаконную приватизацию 10 га земли
28 октября 2026, 17:07
Во Франковске пьяная женщина похитила Mercedes из больницы и врезалась в дерево
28 октября 2026, 16:52
На Харьковщине русский дрон атаковал "Белых ангелов": двое раненых
28 октября 2026, 16:40
В Харькове врача подозревают в злоупотреблении влиянием при оформлении инвалидности
28 октября 2026, 16:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »