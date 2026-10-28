В Киеве руководительница компании приговорена к 8 годам за присвоение 4 млн грн

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Руководитель частной компании, получившей 4 млн грн бюджетных средств за невыполненные работы по паспортизации малых рек и водоемов Киева, приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После получения денег женщина уехала в Россию, ее судили заочно

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в 2020 году частное общество заключило договор с коммунальным предприятием "ПЛЕСО" на выполнение комплексных инженерных услуг - паспортизацию малых рек и водоемов столицы.

Однако, как показали прокуроры в суде, работы не выполнили в полном объеме, а паспорта водных объектов не изготовили. Несмотря на это, руководительница компании на основании поддельных документов получила от коммунального предприятия 4 млн грн за эти услуги.

После этого женщина уехала в РФ. Ей заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск. Дело рассматривалось в рамках специального судебного производства.

Днепровский районный суд Киева признал обвиняемую виновной и назначил ей 8 лет лишения свободы. Суд запретил ей в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и постановил конфисковать ее имущество.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о возмещении нанесенного ущерба. На недвижимость осужденной был наложен арест.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.