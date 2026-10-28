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28 октября 2026, 21:58

Отключение света 29 октября: графики и время ограничений

28 октября 2026, 21:58
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Фото из открытых источников
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В четверг, 29 октября, в части областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает RegioNews .

Для бытовых и других категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения в объеме от 1,5 до 2,5 очереди. Для промышленных потребителей в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Энергетики предупреждают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителям советуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения – облэнерго – в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она находится по графику.

Напомним, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины .

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