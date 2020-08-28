Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными

Избирательная кампания в местные советы начнется уже 5 сентября, а у черновицкого электората еще нет фаворита среди кандидатов на городского голову. Да и с самими кандидатами до сих пор ничего непонятно

Избирательная кампания в местные советы начнется уже 5 сентября, а у черновицкого электората еще нет фаворита среди кандидатов на городского голову. Да и с самими кандидатами до сих пор ничего непонятно

Кто и как готовится получать доверие черновчан на выборах-2020, разбирались на месте, специально для RegioNews.

Не успел черновицкий истеблишмент проанализировать результаты первых местных социологических исследований, как обнародованы уже третьи - неместные и чуть ли не противоположные первым. Первый и третий рейтинги касались политических сил, которые, вероятно, будут участвовать в выборах в горсовет Черновцов в конце октября. А между ними было второе исследование – о шансах кандидатов на должность черновицкого городского головы.

Партии и люди

Социологи и политологи Черновицкого национального университета, которые провели опрос и определили политические предпочтения черновчан на грядущих местных выборах на заказ ООО "Рейтинг Групп Украина" в начале августа, зафиксировали электоральные симпатии горожан в местные ячейки "Слуги народа", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины" (с соответствующими результатами 22,2%, 15,6%, 10,1% и 6,3%). Именно эти силы в начале августа имели шанс пройти в городской совет. За чертой депутатства, согласно этим исследованиям, оставались старое-доброе-местное "Ридне мисто", новая общеукраинская "Пропозиция", а также всем известные ВО "Свобода", Радикальная партия Ляшко, "Сила и честь", "Оппозиционный блок", новая местная "Едина Альтернатива" и другие новые, старые, местные и центральные (у которых уже менее одного процента).

Свежий рейтинг социологической группы "Рейтинг" с первым совпадает лишь в одном: в нем также лидирует "Слуга народа". Правда, уже с высшим результатом - 25,7%. На второе место неожиданно взлетела вновь, но уже очень активная на протяжении последних двух месяцев "Едина альтернатива". На третьем – "Батькивщина" с 9,9%, не намного от нее отстала "Европейская солидарность" (9,4%). "Ридне мисто" все еще "над уровнем" попадания в горсовет (6,6%), как и ОПЗЖ (6,0%). Остальные ("Голос", РПЛ и почему-то "Перемога Пальчевского") набирают плюс-минус три процента, а о тех, кто меньше, не стоит и говорить. Однако очевидно, что большинство упомянутых политсил будут выдвигать своих кандидатов в мэры.

Итак, местная ОО "Институт социологии Маковецкого" (которая, кстати, в предыдущие годы имела репутацию почти безошибочной) провела социологическое исследование и 20 августа представила сразу две модели электоральных настроений черновчан, которые признавались, за кого бы отдали голос, если бы выборы городского головы состоялись уже на этой (то есть прошлой) недели.

Очевидно, что в первом туре ни один из кандидатов не побеждает окончательно, поэтому победа будет определяться уже во втором. Смоделирована ситуация, конечно, не является окончательной, поскольку еще неизвестно, кого именно будут выдвигать политические силы на мэра. Например, в "террариуме" "Слуги народа" извиваются (то есть борются две группы влияния, каждая из которых может выдвинуть своего кандидата. Поэтому "Институт социологии Маковецкого" исследовал оба варианта: если выдвинут действующего главу областной ступени президентской вертикали Сергея Осачука или руководителя местной ячейки пропрезидентской силы Виталия Другановського.

На фото: Сергей Осачук

Так или иначе, при обоих вариантах представители ЗеКоманды оказываются лишь на третьем месте (правда, с разным результатом: Осачук с 15,5%, а Другановський с 11,7%). При обоих вариантах на втором месте оказывается вероятный кандидат от "Ридне мисто" Виталий Михайлишин. И это просто чудо, поскольку этот экс-секретарь горсовета, который в свое время после отстранения от должности тогдашнего мэра Николая Федорука исполнял обязанности городского головы, за последние лет пять практически вообще не появлялся в информационном пространстве Черновцов. Золотая пальмовая ветвь победителя первого тура при обоих вариантах достается нынешнему, но также отстраненному от должности мэра Алексею Каспруку.

Правда, радости с того мало, ибо во втором туре уже не все так блестяще. Как исследовали в ОО "Институт социологии Маковецкого", во втором туре Алексей Павлович проигрывает каждому, с кем бы он не вышел в финал: и "серебряному призеру" Михайлишину, и вероятным "бронзовым" Осачуку или даже Другановському. Зато других "финальных раскладах все было бы, как в игре "камень-ножницы-бумага": Осачук побеждает Другановського и Михайлишина, Михайлишин – Другановського. Это очень увлекательная история, но до выборов - почти два месяца, а кандидатов еще никто публично не объявлял, так что все может измениться кардинально.

Варианты кандидатур

Как уже отмечалось, лидер электоральных симпатий – "Слуга народа" - может выдвинуть на мэра Черновцов председателя ОГА Осачука или лидера партячейки Другановського. "Ридне мисто", которому "Институт социологии Маковецкого" предсказывает кандидатом экс-секретаря горсовета и бывшего и.о. городского головы Михайлишина, вполне может предложить и действующего секретаря горсовета и нынешнего исполняющего обязанности градоначальника Василия Продана.

Отстраненный ныне мэр Каспрук очевидно будет баллотироваться от партии "Пропозиция", в которую вступил недавно, сменив предыдущую партийность "Народного фронта". Хотя вряд ли он будет иметь шансы даже в первом туре, если вдруг всем известная, но на самом деле существующая только формально, на бумаге "Партия черновчан" выдвинет бывшего многолетнего мэра Черновцов и депутата Верховной Рады прошлого созыва Федорука.

До сих пор неизвестно, кто будет идти в мэры от "Европейской солидарности" - партия об этом не заявляла. Но "Институт социологии Маковецкого" включил в свой опрос кандидатуру Василия Максимюка – руководителя соответствующей фракции в горсовете.

Кого выдвинет "Батькивщина" - также пока неясно. Председатель областного отделения партии Иван Мунтян на вопросы об этом местного телеканала ответил, что кандидатура обязательно будет, следует лишь определиться, потому что достойных кандидатов на каждую должность есть чуть ли не по двое на место". Тот же "Институт социологии Маковецкого" в своем опросе отметил многолетнюю депутата горсовета Любовь Сорохан. Хотя не исключено, что кандидатом от "Батькивщины" станет уже опытный в этой роли руководитель одноименной фракции в горсовете Александр Пуршага или недавно назначенный заместителем городского головы депутат от"Батькивщины" и экс-глава районной в городе совета Юрий Бурега. В конце концов, какая разница, кто именно из них окажется за пределами тройки лидеров?

На фото: Роман Кличук

Из других вероятных кандидатов внимания достойны разве что Михаил Ярынич от партии "Народный контроль", ведь по рейтингу "Института социологии Маковецкого" может набрать даже больше 4%, и Роман Кличук от новой "Единой альтернативы", ибо имеет все шансы стать типичным воплощением эффекта "темной лошадки" и взлететь в рейтингах не меньше за политическую силу, к которой принадлежит. Правда, оба также еще открыто не заявляли о своих мэрских амбициях, хотя Кличук в интервью местному информационному агентству признался, что вошел в тройку претендентов, отобранных анкетированием перед праймериз.

Реакция на требования

Пока необъявленные персональные намерения баллотироваться на пост мэра, политические силы и их представители предварительно зарабатывают политические очки и всячески пытаются понравиться разношерстному электорату. Например, приобщаются к резонансных культурных событий или живо реагируют на введение новых жестких карантинных условий.

Допустим, Осачук был среди инициаторов и вдохновителей серии художественных перформансов "Буковые чтения", на которых буковинская интеллигенция слушала, читала и обсуждала новый роман своей землячки Марии Матиос "Букова земля". В конце концов, было бы странно, если бы он не посещал их в течение каждого из четырех вечеров, ведь как кандидат исторических наук, завсегдатай архивов, свободно владеет немецким, и бывший почетный консул Австрии в Черновцах выступил консультантом автора в написании ее самого весомого на сегодня произведения. Меценатами серии событий выступила "партия бизнесменов" - "Едина альтернатива", и вероятный ее кандидат в мэры Кличук также посетил одно из чтений. Как и исполняющий обязанности городского головы Продан. А вот сам мэр, хоть и отстраненный, но все же мэр Каспрук не пожелал находиться "на одном гектаре" со своими конкурентами. Поэтому на одну из акций этой действительно незаурядной для Черновцов события так и не пришел. Но нашел другой способ таки заявить свою эрудированность: встретился и сфотографировался с Марией Матиос на следующий день после завершения "Буковых чтений", у памятника Юрию Федьковичу в день рождения писателя.

На фото: Мария Матиос и Алексей Каспрук

А вот в вопросе введение жесткого карантина из-за вхождение Черновцов в "красную зону" вечные оппоненты Каспрук и Продан оказались на удивление единодушны: оба дружно требовали смягчения карантина и проникались судьбой предпринимателей, которым нужно работать и кормить семьи. Что помешало им обоим о том же переживать несколько месяцев назад, когда коронавирусом заразились десятки, а не сотни каждый день, а карантин был не просто жестким, а жестоким – неизвестно. "Альтернативе" как "партии предпринимателей", ясное дело, защищать предпринимателей надлежит, так сказать, "по уставу". Осачуку же и тогда, и сейчас, разумеется, с его губернаторским статусом приходится воплощать политику государства по этому вопросу и пугать земляков будущим свирепствованием болезни.

Противостояние

Пока что с мэрским вопросом в Черновцах все настолько неясно, что даже за бордами нельзя угадать будущих кандидатов. По подсчетам гражданской сети "Опора", больше всего в Черновцах и области рекламируются партии "Слуга народа", "Перемога Пальчевского" и "Единая альтернатива", встречаются также борды "Пропозиции" и политической силы "За будущее". Разве что Виталий Другановський красуется и на биллбордах, и ситилайтах с улыбкой, пальцем вверх и банальным признанием "Верю в Черновцы".

На фото: Виталий Другановский

Впрочем, длительные раскачивания и долгие рассуждения местных хитроумных политиков могут сыграть с ними злую шутку: не перехитрят ли "мудрагеликы" сами себя, пытаясь разложить яйца в разные корзины? Ведь на самом деле совершенно не имеет значения, победит ли кандидат от "Ридного миста" или от "Слуги народа", ведь на местном уровне это - практически одна тусовка: ставленник президента Осачук и неформальный лидер "РМ" Продан - близкие друзья, а Другановський – так, "ширма демократии" в партии "СН".

Так же совершенно неважно, победит Каспрук от "Пропозиции" или Федорук от "Партии черновчан", ведь оба они - "птицы бизнес-гнезда яценюковского", только младший, разумеется, является "мальчиком-воробьем на побегушках", а старший – "орлом-строителем" этого "гнезда".

Только не расценит тот, кто останется "за бортом" (в каждой из вражеских групп), ситуацию, которая сложится, обычным "кидаловом" лично для себя? И как эту досадную ситуацию объяснять брошенному его "яростные друзья"? В конце концов, в разных там европах с америками лидеры гонки всегда готовят две речи: победную и проигрышную.