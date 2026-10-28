В Киевской области поставщик электроэнергии должен вернуть общине почти 1,5 млн грн

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области суд обязал поставщика электроэнергии вернуть в бюджет территориального общества Фастовского района почти 1,5 млн грн, безосновательно уплаченных за электроэнергию

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуроров, в 2021 году территориальное общество заключило с обществом договор на поставку электроэнергии для обеспечения потребностей электроустановок.

В течение действия договора стороны неоднократно подписывали дополнительные соглашения, повышающие цену. В результате стоимость электроэнергии выросла на 161,5% от начальной цены, определенной по результатам конкурентной закупки.

В то же время, как установила прокуратура, должного обоснования и документального подтверждения соответствующего колебания рыночной цены не предоставили.

Фастовская окружная прокуратура обратилась в суд. Суд согласился с ее доводами, признал дополнительные соглашения не соответствующими требованиям Закона Украины "О публичных закупках", и постановил взыскать с поставщика почти 1,5 млн грн в пользу общины.

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