Заместителю мэра Черкасс в один день подарили две иномарки

Фактически подаренными автомобилями Юрий Ботнар пользуется еще от начала года

Фактически подаренными автомобилями Юрий Ботнар пользуется еще от начала года

Фото: 112 Украина

Заместителю городского головы Черкасс Юрий Ботнару в один день подарили две дорогие машины.

Об этом свидетельствует форма изменений в декларации подана должностным лицом, пишет RegioNews.

Так, 11 сентября, Юрий Ботнар приобрел в собственность автомобили BMW X5 2011 года выпуска и MERCEDES-BENZ CLA 250 2015 года выпуска.

Обе машины чиновник получил в подарок от своего отца Андрея Ботнаря. Последний приобрел права собственности на указанные автомобили: BMW — в июне 2019 года; MERCEDES-BENZ — в июле 2020 года.

Фактически же Юрий Ботнар пользовался автомобилем BMW X5 минимум с января этого года, о чем говорит привлечении его к административной ответственности по результатам ДТП, пишет издание Крапива.

Также известно, что автомобилем MERCEDES-BENZ пользуется жена чиновника.

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