16:11  23 сентября
Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет
17:48  23 сентября
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко
17:52  23 сентября
Глава админсуда Харькова, которую поймали на взятке, ушла на больничный
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 15:16 8

Заместителю мэра Черкасс в один день подарили две иномарки

23 сентября 2020, 15:16 8
Читайте також українською мовою
Фактически подаренными автомобилями Юрий Ботнар пользуется еще от начала года
Фактически подаренными автомобилями Юрий Ботнар пользуется еще от начала года
Фото: 112 Украина
Читайте також
українською мовою

Заместителю городского головы Черкасс Юрий Ботнару в один день подарили две дорогие машины.

Об этом свидетельствует форма изменений в декларации подана должностным лицом, пишет RegioNews.

Так, 11 сентября, Юрий Ботнар приобрел в собственность автомобили BMW X5 2011 года выпуска и MERCEDES-BENZ CLA 250 2015 года выпуска.

Обе машины чиновник получил в подарок от своего отца Андрея Ботнаря. Последний приобрел права собственности на указанные автомобили: BMW — в июне 2019 года; MERCEDES-BENZ — в июле 2020 года.

Фактически же Юрий Ботнар пользовался автомобилем BMW X5 минимум с января этого года, о чем говорит привлечении его к административной ответственности по результатам ДТП, пишет издание Крапива.

Также известно, что автомобилем MERCEDES-BENZ пользуется жена чиновника.

Читайте также: "Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра.

Черкассы мэр заместитель авто Декларация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин согласовал ряд кадровых назначений в регионах
23 сентября 2020, 15:08
Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова
23 сентября 2020, 14:26
Из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева
23 сентября 2020, 14:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »