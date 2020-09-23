Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає

Жодний з кандидатів у мери не набирає у першому турі навіть 25% голосів виборців

Жодний з кандидатів у мери не набирає у першому турі навіть 25% голосів виборців

Фото з відкритих джерел

У рейтингу політичних партій на місцевих виборах у Чернівцях лідирують «Слуги народу», «Рідне місто», «Єдина альтернатива» і «Партія чернівчан».

Про це пише RegioNews з посиланням на результати соціологічного опитування компанії "РЕЙТИНГ".

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідерські позиції мають наступні політичні сили: партія "Слуга народу" – 14,2% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, партія "Рідне місто" – 12,2%, партія "Єдина альтернатива" – 10,7%, партія Чернівчан – 10,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 9,0%, партію "Пропозиція" – 8,2%, партію "Батьківщина" – 7,0%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 4,7%, партію "Голос" – 3,0%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 9%.

У динаміці зросла підтримка партій "Рідне місто", партії Чернівчан, партії "Пропозиція" та партії "Єдина Альтернатива". Зазнали втрат партії "Слуга народу" та "Батьківщина".

Серед кандидатів у мери лідерські позиції мають Віталій Михайлішин (Рідне місто) з показником 22,1% серед тих, хто визначився і прийде на вибори, та Олексій Каспрук (Пропозиція) з рейтингом 18,9%. Ще 15,0% готові віддати свої голоси за Миколу Федорука (партія Чернівчан), 11,0% – за Романа Клічука (Єдина альтернатива), 10,2% – за Віталія Другановського (Слуга народу). Рейтинги інших кандидатів нижче 5%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 14-15% опитаних.

У динаміці за місяць зросла підтримка Віталія Михайлішина, Романа Клічука, Віталія Другановського.

Моделювання результатів другого туру дало наступні результати: у парі В.Другановський проти О.Каспрука останній з невеликою перевагою отримав би перемогу (35% проти 30%). У парі О. Каспрук проти М.Федорука, перемогу отримав лідер партії Чернівчан (39% проти 29%). У парі В.Другановський проти Р.Клічука перемогу отримав би кандидат від партії "Єдина альтернатива" (34% проти 22%), у парі Р.Клічук проти М.Федорука – останній б переміг (39% проти 31%). У парі Р.Клічук проти О.Каспрука немає поки явного переможця (35% проти 33% на користь кандидата від партії "Єдина альтернатива").

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