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Нидерланды готовят для Украины новый пакет военной поддержки на 500 миллионов евро, в том числе для противодействия российским воздушным атакам

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Ппакет помощи содержит, в частности, средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрерывных российских воздушных ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

"Ключевой дефицит сейчас у нас – ракеты, антибаллистические ракеты, чтобы перехватывать российскую баллистику. На баллистику россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой. И нам нужно сейчас особое содействие именно в обеспечении таким ресурсом бороться за жизнь.

Кроме того, Нидерланды выделят 1,2 млрд евро невоенной поддержки на следующие три года. Основная часть средств уйдет на энергетику, водоснабжение и восстановление. Помощь также будет охватывать жилье, гуманитарные нужды, здравоохранение, разминирование и другие направления.

Также президент сообщил, что идет подготовка встречи в трехстороннем формате, которая запланирована в Абу-Даби, и Украина рассчитывает, что до 10 ноября она состоится.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что РФ не согласится на серьезные мирные переговоры, пока будет надеяться достичь своих целей из-за давления на Украину.

Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября.