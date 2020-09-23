Избирательные участки на местных выборах будут охранять 60 тыс. копов

Во время выборов будет работать 100% всего личного состава полиции

Во время выборов будет работать 100% всего личного состава полиции

К охране избирательных участков во время местных выборов будет задействовано по меньшей мере 60 тысяч полицейских.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Председатель Нацполиции подчеркнул, что во время выборов будет работать 100% всего личного состава полиции. В частности, на охрану избирательных участков будет задействовано по меньшей мере 60 тысяч полицейских", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что в полиции подготовка к обеспечению порядка на выборах не прекращается ни на день. В каждом Главном управлении в областях работают координационные центры, где аккумулируется вся информация.

"Все нарушения избирательного законодательства должны фиксироваться на камеры, ведь следователям нужно нормально работать и дать правильную квалификацию тому или иному преступлению", - отметил он.

Председатель НДИ также призвал СМИ активно освещать все факты нарушения избирательного законодательства, чтобы обеспечить мощный превентивный эффект.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что к обеспечению безопасности во время выборов планируется привлечь 136 тысяч правоохранителей – это и полицейские, и нацгвардейцы, а также пограничники, спасатели и специалисты миграционной службы.

"Мы наладили тесную координацию со всеми руководителями правоохранительных подразделений в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и во время самих выборов. Основное внимание обращаем на превенцию и профилактику, а именно – выявление правонарушений", - подчеркнул Яровой.

Ранее сообщалось, что "слуги народа" хотят сократить срок охраны помещений избирательных комиссий.