Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину: пятеро раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

На Днепропетровщине 28 октября в результате российских атак ранений получили пять человек, среди них 15-летний парень. Российские войска более 40 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Павлограде повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные дома и гаражи. В больницу доставили 15-летнего парня. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

На Никопольщине под ударами оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены частные дома, административное здание, складское помещение и магазин. Ранения получили 54-летняя женщина и 62-летний мужчина. Они лечатся амбулаторно.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Николаевскую общину. Повреждены автозаправочная станция и автомобиль. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 73-летнего мужчину. Еще одного пострадавшего, 40-летнего мужчину, доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе россияне избивали по инфраструктуре Пятихатской общины. Там возникли пожары.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 20 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе 4-летний мальчик.