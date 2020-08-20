Руководитель буковинских "Слуг" Другановский извинился перед главой ОГА за оскорбительные сообщения в соцсети

Сообщения касались якобы связей главы ОГА Сергея Осачука с олигархом Дмитрием Фирташем

Сообщения касались якобы связей главы ОГА Сергея Осачука с олигархом Дмитрием Фирташем

Фото: molbuk.com

Руководитель Черновицкого областного отделения «Слуг народа» Виталий Другановський попросил прощения у главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука за то, что распространил на своей странице в Facebook оскорбительную статью о якобы связи руководителя области с олигархом Дмитрием Фирташем.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сейчас у них с Другановским нормальные рабочие отношения.

...Такие сообщения всего-навсего демонстрируют человеческую слабость и ложные сообщения, лживы, они лишь разоблачают несостоятельность человека быть в адекватном диалоге. Мы эту страницу перевернули и Виталий Другановский попросил прощения за те вещи. Я их принял. И у нас теперь равные деловые рабочие отношения", - сказал Осачук.

В то же время председатель областной ячейки партии "Слуга народа" Виталий Другановский заверил, что никаких обид между ним и главой ОГА нет. Зато они поддерживают деловые отношения, а областная ячейка правящей партии даже советовала Сергею Осачуку назначать конкретных людей на те или иные должности.

С господином губернатором чай пьем, проблемные вопросы обсуждаем. Если ему нужна моя помощь, я ему с радостью ее оказываю. Каких-то обид друг на друга у нас нет. Разве у Сергея Осачука может быть обида на тех, кто ему посоветовал идти на эту должность. Потому что с теми проблемами, с которыми он столкнулся, я думаю, что он сейчас не рад быть главой ОГА. Имею в виду борьбу с коронавирусом, и по кадровым вопросам. Потому что я не знаю, где они взяли те кадры, которые мы видели, например в отношении руководителя областного образования (задержанного на взятке – ред.). Наверное, действительно кадровый голод есть. Мы предлагали свои кадры. Частично обратили внимание на наши предложения. Там, где прислушались к советам, есть существенное улучшение. Там где они на собственные силы взвесили, немного другой результат", - сказал Виталий Другановский.

Напомним, отстранен мэр Черновцов назвал возможных кандидатов на должность городского головы от "Слуги народа". Алексей Каспрук рассказал, что на пост мэра будут претендовать Сергей Осачук или Виталий Другановский.