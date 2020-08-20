Онкоцентру в Харькове могут выделить 55 млн грн, – Кучер

Сейчас по поводу онкоцентра в Харькове подано отдельный законопроект

Сейчас по поводу онкоцентра в Харькове подано отдельный законопроект

На уровне центральных органов власти обсуждается возможность выделения 55 млн грн для финансирования Харьковского областного онкоцентра, строительство которого было заморожено.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.

"По онкоцентру, мы включили в объект "Большого строительства" на 2021 год, уже подали документы потому что это крайне важный центр для всей восточной Украины. На сегодня, я лично уже трижды был у премьер-министра Украины, я разговаривал с ним, когда он был с рабочим визитом здесь...Подан законопроект, чтобы изменить, чтобы отдельной строкой вставить финансирования нашего онкоцентра", – рассказал Кучер.

По его словам, сейчас сумма, которая обсуждается, – это 55 млн грн.

Напомним, Кучер назначил нового руководителя штаба по противодействию COVID-19.