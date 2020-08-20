Завтра Владимир Зеленский приедет в Николаев
В пятницу, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Николаевскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, пишет RegioNews.
О программе визита, а также о локациях, которые планирует посетить глава государства, информация отсутствует.
По неофициальным данным ожидается, что завтра президент представит команду "Слуг народа", которая будет участвовать в местных выборах. Особый интерес вызывает представление кандидата в мэры Николаева. Ранее на эту должность планировали выдвигать Татьяну Домбровскую, вокруг которой возник скандал из-за некорректных высказываний коллег по партии Александра Корниенко и Давида Арахамии.
вниманию СМИ 21 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Николаевскую...Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Четверг, 20 августа 2020 г.
Напомним, вчера Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.
Сегодня Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.