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20 августа 2020, 16:36 4

Завтра Владимир Зеленский приедет в Николаев

20 августа 2020, 16:36 4
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Официальная программа визита пока неизвестна
Официальная программа визита пока неизвестна
Фото: Факти
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В пятницу, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Николаевскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, пишет RegioNews.

О программе визита, а также о локациях, которые планирует посетить глава государства, информация отсутствует.

По неофициальным данным ожидается, что завтра президент представит команду "Слуг народа", которая будет участвовать в местных выборах. Особый интерес вызывает представление кандидата в мэры Николаева. Ранее на эту должность планировали выдвигать Татьяну Домбровскую, вокруг которой возник скандал из-за некорректных высказываний коллег по партии Александра Корниенко и Давида Арахамии.

вниманию СМИ 21 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Николаевскую...

Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, вчера Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.

Сегодня Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.

Владимир Зеленский Слуга народа президент Николаев визит Татьяна Домбровская
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