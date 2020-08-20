Завтра Владимир Зеленский приедет в Николаев

Официальная программа визита пока неизвестна

Официальная программа визита пока неизвестна

Фото: Факти

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, пишет RegioNews.

О программе визита, а также о локациях, которые планирует посетить глава государства, информация отсутствует.

По неофициальным данным ожидается, что завтра президент представит команду "Слуг народа", которая будет участвовать в местных выборах. Особый интерес вызывает представление кандидата в мэры Николаева. Ранее на эту должность планировали выдвигать Татьяну Домбровскую, вокруг которой возник скандал из-за некорректных высказываний коллег по партии Александра Корниенко и Давида Арахамии.

вниманию СМИ 21 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Николаевскую... Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, вчера Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.

Сегодня Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.