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20 серпня 2020, 19:21

Керівник буковинських "Слуг" Другановський вибачився перед головою ОДА за образливі дописи в соцмережі

20 серпня 2020, 19:21
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Дописи стосувалися нібито зв`язків голови ОДА Сергія Осачука з олігархом Дмитром Фірташем
Дописи стосувалися нібито зв`язків голови ОДА Сергія Осачука з олігархом Дмитром Фірташем
Фото: molbuk.com
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Керівник Чернівецького обласного осередку «Слуг народу» Віталій Другановський попросив вибачення у голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука за те, що поширив на своїй сторінці у Facebook образливу статтю про ніби-то зв'язки очільника області із олігархом Дмитром Фірташем.

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, нині у них з Другановським нормальні робочі стосунки.

...Такі дописи всього-на-всього демонструють людську слабкість і неправдиві дописи, брехливі, вони лише викривають неспроможність людини бути в адекватному діалозі. Ми цю сторінку перегорнули і Віталій Другановський попросив вибачення за ті речі. Я їх прийняв. І в нас тепер рівні ділові робочі стосунки", - сказав Осачук.

Водночас голова обласного осередку партії "Слуга народу" Віталій Другановський запевнив, що жодних образ між ним та головою ОДА немає. Натомість вони підтримують ділові стосунки, а обласний осередок провладної партії навіть радив Сергію Осачуку призначати конкретних людей на ті чи інші посади.

З паном губернатором чай п'єм, проблемні питання обговорюємо. Якщо йому потрібна моя допомога, я йому з радістю її надаю. Якихось образ одне на одного у нас немає. Хіба в Сергія Осачука може бути образа на тих, хто йому порадив іти на цю посаду. Бо з тими проблемами, із якими він зіткнувся, я думаю, що він зараз не радий бути головою ОДА. Маю на увазі боротьбу із коронавірусом, і щодо кадрових питань. Бо я не знаю, де вони взяли ті кадри, які ми бачили, наприклад щодо керівника обласної освіти (затриманого на хабарі – ред.). Напевно, справді кадровий голод є. Ми пропонували свої кадри. Частково звернули увагу на наші пропозиції. Там, де дослухались до порад, є суттєве покращення. Там де вони на власні сили зважили, трохи інший результат", - сказав Віталій Другановський.

Нагадаємо, відсторонений мер Чернівців назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу". Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський.

Чернівці Слуга народа конфлікт Осачук Сергій соцмережі ОДА голова Другановський Віталій
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