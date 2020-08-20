Керівник буковинських "Слуг" Другановський вибачився перед головою ОДА за образливі дописи в соцмережі

Дописи стосувалися нібито зв`язків голови ОДА Сергія Осачука з олігархом Дмитром Фірташем

Дописи стосувалися нібито зв`язків голови ОДА Сергія Осачука з олігархом Дмитром Фірташем

Фото: molbuk.com

Керівник Чернівецького обласного осередку «Слуг народу» Віталій Другановський попросив вибачення у голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука за те, що поширив на своїй сторінці у Facebook образливу статтю про ніби-то зв'язки очільника області із олігархом Дмитром Фірташем.

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, нині у них з Другановським нормальні робочі стосунки.

...Такі дописи всього-на-всього демонструють людську слабкість і неправдиві дописи, брехливі, вони лише викривають неспроможність людини бути в адекватному діалозі. Ми цю сторінку перегорнули і Віталій Другановський попросив вибачення за ті речі. Я їх прийняв. І в нас тепер рівні ділові робочі стосунки", - сказав Осачук.

Водночас голова обласного осередку партії "Слуга народу" Віталій Другановський запевнив, що жодних образ між ним та головою ОДА немає. Натомість вони підтримують ділові стосунки, а обласний осередок провладної партії навіть радив Сергію Осачуку призначати конкретних людей на ті чи інші посади.

З паном губернатором чай п'єм, проблемні питання обговорюємо. Якщо йому потрібна моя допомога, я йому з радістю її надаю. Якихось образ одне на одного у нас немає. Хіба в Сергія Осачука може бути образа на тих, хто йому порадив іти на цю посаду. Бо з тими проблемами, із якими він зіткнувся, я думаю, що він зараз не радий бути головою ОДА. Маю на увазі боротьбу із коронавірусом, і щодо кадрових питань. Бо я не знаю, де вони взяли ті кадри, які ми бачили, наприклад щодо керівника обласної освіти (затриманого на хабарі – ред.). Напевно, справді кадровий голод є. Ми пропонували свої кадри. Частково звернули увагу на наші пропозиції. Там, де дослухались до порад, є суттєве покращення. Там де вони на власні сили зважили, трохи інший результат", - сказав Віталій Другановський.

Нагадаємо, відсторонений мер Чернівців назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу". Олексій Каспрук розповів, що на посаду мера претендуватимуть Сергій Осачук або Віталій Другановський.