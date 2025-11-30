В первый раз Ермака обвинил в коррупции Дмитрий Штанько – его под конвоем отправили в Бахмут

Андрей Ермак заявил, что он "честный и порядочный человек" и собирается "уходить на фронт"

фото: 24tv.ua

Конечно, многие военные уже заявили, что готовы взять его к себе. Потому что у армии очень не хватает денег на все – на дроны, боеприпасы, машины, а у Ермака многие друзья стали миллиардерами за последние годы, связи в "Энергоатоме", государственных банках, оборонных контрактах, криптобизнесе, игорном бизнесе, он может без проблем взять на содержание много воинских частей.

Но поскольку Ермак сказал, что он "честный и порядочный человек", то, очевидно, решил пойти на фронте именно на те должности, куда отправлял других честных и порядочных людей он сам.

Первое обвинение о коррупции при Ермаке озвучил Дмитрий Штанько, обнародовавший видео разговоров о разделе должностей с братом Ермака. Летом 2022-го Штанько был мобилизован, и его в сопровождении сотрудников военной контрразведки направили на прохождение БЗИН в учебный центр "Десна", а после этого, двое сотрудников контрразведки сопровождали Дмитрия на место службы – на самую горячую точку фронта на тот момент – во 2-й мотоп бригады в Бахмуте. Батальон оборонял дома на улице Патриса Лумумбы на окраине Бахмута – несколько пятиэтажек, почти ежедневно пытавшихся захватить враг, именно здесь шли самые жесткие бои. Штанько под конвоем направили туда в качестве простого пехотинского солдата. Очевидно, по указанию которого был выделен конвой.

Но без всякого принуждения Дмитрий Штанько проявил себя на фронте как действительно честный и порядочный человек. Он попал под обстрел и его автомат был разбит близким попаданием снаряда, Дмитрий получил контузию, но отказался от эвакуации и остался вести сражение.

А 4 октября 2022 года Дмитрий Штанько погиб как настоящий герой, когда шел в контратаку отбивать захваченную врагом позицию.

За неделю до гибели Штанько написал в Facebook так:

Противно смотреть на мастеров пиара, которые вешают себе чужие награды, не забывая при этом строить политику и приумножать состояние за счет жизней и здоровья реальных украинских воинов

Чтобы таких упреков не было, доказать свою "честность и порядочность" на фронте можно с легкостью, если прийти на ту же должность, куда Андрей Ермак отправил Дмитрия Штанько.