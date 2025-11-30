10:05  30 ноября
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой
08:53  30 ноября
В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие
19:01  29 ноября
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
30 ноября 2025, 09:29

В первый раз Ермака обвинил в коррупции Дмитрий Штанько – его под конвоем отправили в Бахмут

30 ноября 2025, 09:29
Читайте також українською мовою
Андрей Ермак заявил, что он "честный и порядочный человек" и собирается "уходить на фронт"
Андрей Ермак заявил, что он "честный и порядочный человек" и собирается "уходить на фронт"
фото: 24tv.ua
Читайте також
українською мовою

Конечно, многие военные уже заявили, что готовы взять его к себе. Потому что у армии очень не хватает денег на все – на дроны, боеприпасы, машины, а у Ермака многие друзья стали миллиардерами за последние годы, связи в "Энергоатоме", государственных банках, оборонных контрактах, криптобизнесе, игорном бизнесе, он может без проблем взять на содержание много воинских частей.

Но поскольку Ермак сказал, что он "честный и порядочный человек", то, очевидно, решил пойти на фронте именно на те должности, куда отправлял других честных и порядочных людей он сам.

Первое обвинение о коррупции при Ермаке озвучил Дмитрий Штанько, обнародовавший видео разговоров о разделе должностей с братом Ермака. Летом 2022-го Штанько был мобилизован, и его в сопровождении сотрудников военной контрразведки направили на прохождение БЗИН в учебный центр "Десна", а после этого, двое сотрудников контрразведки сопровождали Дмитрия на место службы – на самую горячую точку фронта на тот момент – во 2-й мотоп бригады в Бахмуте. Батальон оборонял дома на улице Патриса Лумумбы на окраине Бахмута – несколько пятиэтажек, почти ежедневно пытавшихся захватить враг, именно здесь шли самые жесткие бои. Штанько под конвоем направили туда в качестве простого пехотинского солдата. Очевидно, по указанию которого был выделен конвой.

Но без всякого принуждения Дмитрий Штанько проявил себя на фронте как действительно честный и порядочный человек. Он попал под обстрел и его автомат был разбит близким попаданием снаряда, Дмитрий получил контузию, но отказался от эвакуации и остался вести сражение.

А 4 октября 2022 года Дмитрий Штанько погиб как настоящий герой, когда шел в контратаку отбивать захваченную врагом позицию.

За неделю до гибели Штанько написал в Facebook так:

Противно смотреть на мастеров пиара, которые вешают себе чужие награды, не забывая при этом строить политику и приумножать состояние за счет жизней и здоровья реальных украинских воинов

Чтобы таких упреков не было, доказать свою "честность и порядочность" на фронте можно с легкостью, если прийти на ту же должность, куда Андрей Ермак отправил Дмитрия Штанько.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война политика Андрей Ермак Дмитрий Штанько коррупционный скандал
Обыски у Ермака: правоохранители забрали телефоны и ноутбуки – УП
29 ноября 2025, 14:57
Бывший глава ОП Ермак после отставки заявил, что идет на фронт
29 ноября 2025, 08:44
Стало известно, кто вместо Ермака встретится с посланником Трампа Виткоффом
28 ноября 2025, 23:11
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Потери РФ на войне в Украине: в Генштабе назвали количество уничтоженных захватчиков
30 ноября 2025, 10:19
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой
30 ноября 2025, 10:05
В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие
30 ноября 2025, 08:53
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
29 ноября 2025, 19:01
"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела
29 ноября 2025, 18:20
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
29 ноября 2025, 17:40
Украина пересмотрит оборонную стратегию: Шмигаль и Буданов доложили президенту
29 ноября 2025, 17:14
Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судом
29 ноября 2025, 16:23
Дроны СБУ вывели из строя два нефтетанкера теневого флота РФ
29 ноября 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »